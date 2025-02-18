شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد المباراة الأستعراضية لأساطير كرة القدم العالمية والمصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المباراة الاستعراضية التي جمعت بين نخبة من نجوم كرة القدم العالمية بقيادة النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، ونجوم الكرة المصرية بقيادة حسن شحاتة، وذلك في إطار الترويج لمصر كوجهة رياضية وسياحية عالمية.

شارك في المباراة نخبة من أساطير كرة القدم، من بينهم: الإيطالي فرانشيسكو توتي، البرازيلي جوليو سيزار، الإيطالي ماركو ماتيرازي، الفرنسي ديفيد تريزيجيه، الإيطالي جيانلوكا زامبروتا، البرازيلي كافو، البرازيلي أليكس، إلى جانب نخبة من نجوم الكرة المصرية، أبرزهم حسن شحاتة، أحمد فتحي، محمد بركات، عصام الحضري، محمد ناجي جدو، عبد الستار صبري، حسني عبد ربه، جمال حمزة، هاني سعيد، وبحضور نخبة من السادة الصحفيين والإعلاميين.



مباراة الاساطير



وزير الرياضة يكرم توتي

من جانبة، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هذا الحدث يعكس ريادة مصر على خريطة الرياضة الدولية، ويعزز ثقة الشخصيات الرياضية العالمية في قدراتنا التنظيمية والبنية التحتية المتطورة. كما أوضح أن استقدام نجوم الكرة العالمية يسهم في تنشيط السياحة الرياضية وإحداث نهضة رياضية شاملة.

كما اوضح وزير الشباب والرياضة ان إقامة مثل هذه الفعاليات الكبرى لا تقتصر فقط على الترويج لمصر كوجهة رياضية وسياحية، بل تحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تدعم رياضييها، وتوفر بيئة مثالية لاكتشاف المواهب وصقل مهاراتهم، من خلال الاحتكاك بأفضل الخبرات العالمية. وتعمل وزارة الشباب والرياضة جاهدة على تطوير البنية التحتية الرياضية، ليس فقط لاستضافة البطولات الكبرى، ولكن أيضًا لإتاحة الفرصة أمام الأجيال الصاعدة لإثبات قدراتها على المستوى الدولي.



جانب من المباراة



حسن شحاته ووزير الرياضة والدرندلي



صورة جماعية

وشدد الدكتور أشرف صبحي على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الرياضة في مصر، باعتبارها وسيلة لتعزيز القوة الناعمة المصرية، مشيرًا إلى أن استضافة نجوم العالم في مختلف الرياضات يرسخ مكانة مصر كدولة قادرة على تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الرياضية، ويعزز من ثقة المجتمع الرياضي الدولي في قدرتها على احتضان البطولات العالمية.

كما دعا وزير الشباب والرياضة جميع الشباب إلى استلهام روح النجاح من هؤلاء النجوم، مؤكدًا أن الدولة المصرية ستظل داعمة لمواهبها الرياضية في مختلف الألعاب، وستوفر لهم كل الإمكانيات الممكنة ليكونوا سفراء لمصر في المحافل الرياضية العالمية.



ابراهيم عبد الجواد



الحضور



تكريم اساطير مصر



تكريم الحكام



تكريم تريزيجيه