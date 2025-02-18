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الأهلى يهزم سبورتنج فى دورى محترفى كرة اليد

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الأهلى يهزم سبورتنج فى دورى محترفى كرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندي مجاهد

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 08:54 م

 

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره  سبورتنج  بنتيجة 38-30 على صعيد الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين لكرة اليد للرجال  للموسم المحلى الجديد 2023 - 2024 .

ويشارك فى هذه المرحلة 8 أندية هي حسب ترتيب المرحلة الأولى: الزمالك والأهلي والبنك الأهلي وطلائع الجيش وسبورتنج وسموحة وهليوبوليس والزهور.

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل .

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك و المحدد لها 27 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .

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