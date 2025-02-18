شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب أحمد فتوح عن الزمالك فى مواجهة الأهلى بقمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن مواجهة فريقه أمام الأهلى، المقرر لها يوم السبت المقبل، فى ظل استمرار خضوع اللاعب لبرنامج تأهيلى مكثف تحت إشراف الجهاز الطبى.

ويعانى أحمد فتوح من إصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة، ابعدته عن المشاركة مع فريقه فى مواجهتى فاركو وبتروجت، ويواصل اللاعب الغياب فى لقاء القمة بسبب استمرار التأهيل.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضاءلت فرص تواجد محمود جهاد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، فى مباراة القمة أمام الأهلى، حيث تعرض اللاعب لإصابة عضلية، وجاء التشخيص المبدئى "مزق فى العضلة الخلفية" ليصبح اللاعب قريب جدًا من الغياب عن مواجهة المارد الأحمر فى لقاء قمة الدورى.

وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن محمود جهاد تعرض للإصابة في المران الختامي قبل مباراة الفريق الأخيرة أمام بتروجت في مسابقة الدوري الممتاز.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن محمود جهاد خضع للأشعة والفحوصات الطبية ،أثبتت إصابته في العضلة الخلفية.