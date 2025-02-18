شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام غزل المحلة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أعلن علي ماهر المدير الفني للمصري عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة غزل المحلة في الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري والتي تجمع الفريقين في السابعة مساءً على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

محمود حمدي لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، محمود حمادة ، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، كريم بامبو ، خالد الغندور ، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود جاد ، أحمد عيد ، خالد صبحي ، حسن علي ، مصطفى أبو الخير ، أحمد علي عامر ، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف، جون ايبوكا.