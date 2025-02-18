شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم لاعب الأهلي يجري جراحة غضروف الركبة بنجاح في النمسا والان مع تفاصيل الخبر

أجري المغربي رضا سليم لاعب الأهلي خلال الساعات الماضية، جراحة غضروف الركبة في أحد مستشفيات النمسا، وهي الإصابة التي تسببت في رفع اسمه من قائمة الفريق في يناير الماضي، وتم قيد التونسي علي معلول بدلا منه.

وأجري رضا سليم عملية غضروف الركبة تحت إشراف الخبير النمساوي كريستيان فينك، والذي سبق وأجرى جراحة لعدد من نجوم الأهلي مثل كريم فؤاد وأكرم توفيق.



رضا سليم

وتعرض رضا سليم للإصابة في غضروف الركبة منذ فترة، وتأجل إجراء العملية الجراحية لحين الحصول على تأشيرة السفر إلى النمسا.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.