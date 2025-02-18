شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: 22 فبراير انطلاقة جديدة لقنوات أون تايم سبورت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامي سيف زاهر أن يوم 22 فبراير الجاري سيشهد تغييرات جديدة على شكل ومضمون قنوات أون تايم سبورت ،مؤكدا تقديم برامج ومسابقات ومضمون جديد خلال شهر رمضان .

ووجه الإعلامي سيف زاهر، الشكر لمجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي وسيف الوزيري نائب رئيس المتحدة علي المجهودات المبذولة مؤخرا ورعايتها للعديد من الاتحادات الرياضية والأبطال الرياضيين وتطوير الإعلام الرياضي بمختلف مجالاته وعلي رأسها قنوات أون تايم سبورتس، ورغبتهم في تقديم محتوى يليق بالمشاهد المصري .



الإعلامى سيف زاهر ومحمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة والمهندس سيف الوزيري نائب رئيس شركة المتحدة للرياضة



الإعلامى سيف زاهر يقدم المؤتمر



الإعلامى سيف زاهر



الحضور فى المؤتمر



الحضور فى مؤتمر الكشف عن الخطة الشاملة المستقبلية لقنوات أون تايم سبورتس



المهندس سيف الوزيري نائب رئيس شركة المتحدة للرياضة يلقي كلمته



حديث المهندس سيف الوزيري نائب رئيس شركة المتحدة للرياضة وعضو مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية



حديث محمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة



سيف زاهر يتحدث أثناء المؤتمر



سيف زاهر



محمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة والمهندس سيف الوزيري نائب رئيس شركة المتحدة للرياضة



محمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة يتحدث خلال المؤتمر