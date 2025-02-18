شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم حسن في مباراة طلائع الجيش وزد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة طلائع الجيش ونادي زد التى أنتهت بفوز الفريق العسكرى بهدف دون رد، ضمن مواجهات الجولة الـ14 من دوري نايل 2024 – 2025 .

ويستعد منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا و سيراليون في الجولة الخامسة و السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات إثيوبيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، سيراليون وجيبوتي.



ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

وفاز فريق طلائع الجيش على زد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".