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المحلة يتعادل سلبيا مع المصرى بالشوط الأول بدورى نايل

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المحلة يتعادل سلبيا مع المصرى بالشوط الأول بدورى نايل

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القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين غزل المحلة والمصرى بالتعادل السلبى في المباراة المقامة بينهما في ختام الجولة الرابعة عشر من دورى نايل .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين وظهر رغبتهما في إحراز هدف التقدم ، فأبناء بورسعيد يرغبون في مواصلة البقاء بالمربع الذهبى ، بينما يسعى أبناء المحلة للهروب من شبح الهبوط .

تشكيل غزل المحلة أمام المصري :
- حراسة المرمى: عامر عامر.
- خط الدفاع: محمد جابر - أحمد كاستلو - - عمرو الجزار - يحيى زكريا.
- الوسط: محمد بن شرقي - موري توريه - أحمد فوزي .
- خط الهجوم: محمد أشرف - عبده يحيى - بن حمودة.


جاء تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة غزل المحلة كالتالي:
محمود حمدي  لحراسة المرمى ،  كريم العراقي ،  باهر المحمدي ، محمد هاشم  ، عمرو سعداوي لخط الظهر ،  محمود حمادة ، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، كريم بامبو ، خالد الغندور   ، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.
فيما ضمت قائمة البدلاء محمود جاد  ، أحمد عيد ، خالد صبحي  ، حسن علي ، مصطفى أبو الخير ، أحمد علي عامر ، أحمد القرموطي،  فخر الدين بن يوسف، جون ايبوكا.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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