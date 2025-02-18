شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يتعادل سلبيا مع المصرى بالشوط الأول بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين غزل المحلة والمصرى بالتعادل السلبى في المباراة المقامة بينهما في ختام الجولة الرابعة عشر من دورى نايل .
جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين وظهر رغبتهما في إحراز هدف التقدم ، فأبناء بورسعيد يرغبون في مواصلة البقاء بالمربع الذهبى ، بينما يسعى أبناء المحلة للهروب من شبح الهبوط .
تشكيل غزل المحلة أمام المصري :
- حراسة المرمى: عامر عامر.
- خط الدفاع: محمد جابر - أحمد كاستلو - - عمرو الجزار - يحيى زكريا.
- الوسط: محمد بن شرقي - موري توريه - أحمد فوزي .
- خط الهجوم: محمد أشرف - عبده يحيى - بن حمودة.
جاء تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة غزل المحلة كالتالي:
محمود حمدي لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، محمود حمادة ، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، كريم بامبو ، خالد الغندور ، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.
فيما ضمت قائمة البدلاء محمود جاد ، أحمد عيد ، خالد صبحي ، حسن علي ، مصطفى أبو الخير ، أحمد علي عامر ، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف، جون ايبوكا.
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