شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يتعادل سلبيا مع المصرى بالشوط الأول بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين غزل المحلة والمصرى بالتعادل السلبى في المباراة المقامة بينهما في ختام الجولة الرابعة عشر من دورى نايل .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين وظهر رغبتهما في إحراز هدف التقدم ، فأبناء بورسعيد يرغبون في مواصلة البقاء بالمربع الذهبى ، بينما يسعى أبناء المحلة للهروب من شبح الهبوط .

تشكيل غزل المحلة أمام المصري :

- حراسة المرمى: عامر عامر.

- خط الدفاع: محمد جابر - أحمد كاستلو - - عمرو الجزار - يحيى زكريا.

- الوسط: محمد بن شرقي - موري توريه - أحمد فوزي .

- خط الهجوم: محمد أشرف - عبده يحيى - بن حمودة.



جاء تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة غزل المحلة كالتالي:

محمود حمدي لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، محمود حمادة ، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، كريم بامبو ، خالد الغندور ، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود جاد ، أحمد عيد ، خالد صبحي ، حسن علي ، مصطفى أبو الخير ، أحمد علي عامر ، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف، جون ايبوكا.