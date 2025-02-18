شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورتس تحصل على حقوق إذاعة مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامي سيف زاهر والمذيع بقنوات أون تايم سبورتس، أن الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي وسيف الوزيري نائب رئيس مجلس الشركة المتحدة، نجحت في الحصول على مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامته بأمريكا .

ووجه الإعلامي سيف زاهر، الشكر لمجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي و سيف الوزيري نائب رئيس المتحدة علي المجهودات المبذولة مؤخرا و رعايتها للعديد من الاتحادات الرياضية و الأبطال الرياضيين و تطوير الإعلام الرياضي بمختلف مجالاته وعلي رأسها قنوات أون تايم سبورتس .

أعلنت شركة المتحدة للرياضة عن تنظيم معسكر خارجي لفريق الأهلي المصري في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لمشاركته المرتقبة في كأس العالم للأندية 2025.

شهد توقيع عقد الشراكة بين الجانبين كل من مجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة برئاسة الأستاذ محمد يحيى لطفي، والمهندس سيف الوزيري نائب رئيس شركة المتحدة للرياضة وعضو مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، بجانب إدارة شركة الأهلي لكرة القدم ممثلة في المهندس أيمن فتحي رئيس مجلس الإدارة، ونائبه أحمد شمس، وعضوي المجلس المهندس أحمد حسام عوض ووائل زيادة، بالإضافة إلى المدير التنفيذي الكابتن أمير توفيق.

ومن المقرر أن يُقام المعسكر خلال الفترة من 5 إلى 11 يونيو المقبل، ويتخلله مباراة ودية يوم 8 يونيو أمام أحد الفرق المكسيكية، ضمن استعدادات الفريق للبطولة العالمية.

وتسعى المتحدة للرياضة إلى توفير كل سبل الدعم للنادي الأهلي لضمان أفضل إعداد ممكن قبل خوض المنافسات، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لدعم ممثل الكرة المصرية في المحافل الدولية.



الإعلامى سيف زاهر ومحمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة والمهندس سيف الوزيري نائب رئيس شركة المتحدة للرياضة



الإعلامى سيف زاهر يقدم المؤتمر



الإعلامى سيف زاهر



الحضور فى المؤتمر



الحضور فى مؤتمر الكشف عن الخطة الشاملة المستقبلية لقنوات أون تايم سبورتس



المهندس سيف الوزيري نائب رئيس شركة المتحدة للرياضة يلقي كلمته



حديث المهندس سيف الوزيري نائب رئيس شركة المتحدة للرياضة وعضو مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية



حديث محمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة



سيف زاهر يتحدث أثناء المؤتمر



سيف زاهر



محمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة والمهندس سيف الوزيري نائب رئيس شركة المتحدة للرياضة



محمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة يتحدث خلال المؤتمر