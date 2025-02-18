شكرا لقرائتكم خبر عن فور أساطير العالم على الأساطير المصريين بركلات الترجيح 6-5 والان مع تفاصيل الخبر

حقق منتخب أساطير العالم الفوز على أساطير مصر بركلات الترجيع بنتيجة 6-5 فى المباراة التى جمعتهم رقم 3، الحى الخامس، بالتوسعات الشرقية بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر كل من أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وحسن شحاتة رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك ومحمد سراج عضو مجلس إدارة النادى الأهلى وضياء السيد نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق.

‎وتضم قائمة أساطير الكرة العالمية المشاركين فى اللقاء النجم الإيطالى فرانشيسكو توتى، إلى جانب البرازيلى جوليو سيزار، والإيطالى ماركو ماتيرازى، والفرنسى ديفيد تريزيجيه، والإيطالى جيانلوكا زامبروتا، والبرازيلى كافو، والبرازيلى أليكس.

‎وعلى الجانب المصرى، يشارك فى اللقاء عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين، يتقدمهم حسن شحاتة، وأحمد فتحى، ومحمد بركات، وعصام الحضرى، ومحمد ناجى جدو، وعبد الستار صبرى، وحسنى عبد ربه، وجمال حمزة، وهانى سعيد.

‎تأتى هذه المباراة ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة فى تعزيز السياحة الرياضية بمصر، واستضافة نجوم الكرة العالمية، ما يعزز مكانة البلاد كوجهة رياضية متميزة.