شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون محمد عبد الله مفاجأة كولر فى تشكيل الاهلى أمام الزمالك ؟ والان مع تفاصيل الخبر

واصل محمد عبد الله لاعب الأهلي الصاعد، تقديم مستويات مميزة مع القلعة الحمراء مؤخرًا، بعدما ساهم في انتصار فريقه على حساب الإسماعيلي، بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بملعب برج العرب، في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

نال محمد عبد الله ثقة مدربه السويسري مارسيل كولر، بعدما شارك كبديل في لقاء بتروجيت، وصنع هدفًا بمهارة لزميله جراديشار وبالطريقة ذاتها تسبب محمد عبد الله في 3 أهداف لصالح القلعة الحمراء أمام الإسماعيلي، بعدما قدم تمريرتين مفتاحيتين أدت لصناعة فرصتين لجراديشار وإمام عاشور، لتنتهي بهدفين للمارد الأحمر.

وصنع محمد عبد الله الهدف الرابع للأهلي، بتمريرة لزميله أحمد رضا على حافة منطقة الجزاء، ليضع بصمته بالأسيست الثاني بقميص الفريق الأول ، ليصبح مرشحاً للظهور فى تشكيل الاهلى بمباراة القمة لمفاجأة الزمالك.

وخلال آخر 6 مباريات في الدوري المصري، شارك عبد الله في 5 لقاءات مع الأهلي، ليصبح ضمن المجموعة التي يعتمد عليها مارسيل كولر.

يعكف السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلى، على مشاهدة مباريات الزمالك للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته بالجولة المقبلة لبطولة الدوري المصري.

ويرغب كولر في الوقوف على تشكيلة الفريق الأبيض، لاسيما أن البرتغالى جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك قاد الفريق فنياً مرة واحدة أمام بتروجت وتعادل بهدف لكل فريق بالجولة الاخيرة للدوري.