شكرا لقرائتكم خبر عن توتى : سعيد بالتواجد فى مصر ولابد من تصدير المواهب المصرية للدوريات الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

أبدى فرانشيسكو توتى نجم نادى روما ومنتخب إيطاليا السابق سعادته بالتواجد فى مصر حاليا وزيارة المعالم السياحية فى القاهرة التى تدل على عظمة الحضارة الفرعونيّة.

وأضاف فرانشيسكو توتى خلال المؤتمر الصحفى الذى يسبق مباراة الأساطير بين مصر وإيطاليا قائلا " لابد من خروج المواهب المصرية إلى الدوريات الأوروبية الفترة المقبلة عقي العمل معهم بشكل إحترافى ".

و‎يشهد عشاق كرة القدم فى مصر حدثًا استثنائيًا يجمع بين أساطير الكرة العالمية والمصرية فى مباراة استعراضية مميزة، تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية وسياحية على المستوى الدولى.

‎ومن المنتظر، أن يحضر أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، المباراة الاستعراضية بين الأساطير، والمقرر إقامتها الثلاثاء بقطعة رقم ٣، الحى الخامس، بالتوسعات الشرقية بمدينة السادس من أكتوبر.

‎وتضم قائمة أساطير الكرة العالمية المشاركين فى اللقاء النجم الإيطالى فرانشيسكو توتى، إلى جانب البرازيلى جوليو سيزار، والإيطالى ماركو ماتيرازى، والفرنسى ديفيد تريزيجيه، والإيطالى جيانلوكا زامبروتا، والبرازيلى كافو، والبرازيلى أليكس.



‎وعلى الجانب المصرى، يشارك فى اللقاء عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين، يتقدمهم حسن شحاتة، وأحمد فتحى، ومحمد بركات، وعصام الحضرى، ومحمد ناجى جدو، وعبد الستار صبرى، وحسنى عبد ربه، وجمال حمزة، وهانى سعيد.



‎تأتى هذه المباراة ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة فى تعزيز السياحة الرياضية بمصر، واستضافة نجوم الكرة العالمية، ما يعزز مكانة البلاد كوجهة رياضية متميزة.