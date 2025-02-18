شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواصل تدريباته بالمعسكر التدريبي بمشروع الهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 تدريباته بالمعسكر التجريبي المقام لمشروع الهدف لمدة 3 أيام، لاختبار أفضل العناصر التي تمثل المنتخب في الفترة المقبل، حيث تواجد في المعسكر 27 لاعبا سيتم انتقاء أفضل المواهب لضمها لقوام المنتخب الرئيسي.

ويضم جهاز المنتخب كلا من: أسامة نبيه المدير الفني وحماده أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس وأحمد عصام محلل الأداء وأحمد ممدوح واحمد عباس للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا التي تستضيفها كوت ديفوار 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - نيجيريا - غانا - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - زامبيا - السنغال - سيراليون - تنزانيا - كينيا - الكونغو الديمقراطية - بجانب منتخب من وسط أفريقيا).