شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يفوز على زد 1-0 بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق طلائع الجيش على زد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

وأحرز هدف الفوز لطلائع الجيش حامد الجابري لاعب الفريق في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

ترتيب طلائع الجيش وزد في الدورى

بهذه النتيجة يحتل زد المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة جمعهم من 14 مباراة و3 انتصارات و7 تعادلات و4 هزائم بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 20 نقطة من 14 مباراة و5 انتصارات و5 تعادلات و4 هزائم.

تشكيل طلائع الجيش ضد زد

الحارس: عماد السيد.

الدفاع: خالد عوض- أحمد علاء- خالد سطوحي- أحمد متعب.

الوسط: حامد الجابري- على حمدي- إسلام محارب.

الهجوم: يسري وحيد- رجب عمران- كريم طارق.

تشكيل زد ضد طلائع الجيش

الحارس: على لطفي.

الدفاع: سامح إبراهيم- محمد إسماعيل- أحمد طارق- إسلام إسماعيل عبدالله.

الوسط: أحمد الصغيري- ماتا ماجاسا- محمد سوانيه.

الهجوم: مصطفى سعد- مصطفى عبدالرؤوف "زيكو"- ديلسون كاموني.