شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الجولة الـ22 لدورى المحترفين .. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات الجولة الـ22 لدورى المحترفين والتي شهدت العديد من المفاجآت في بعض المباريات وسط سخونة كبيرة بين أهل القمة أو أهل القاع ، حيث حافظ وادى دجلة على صدارة جدول الترتيب بعد فوزه على أبو قير للأسمدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فى الوقت نفسه استعاد المقاولون العرب نغمة الإنتصارات محققا الفوز على سبورتنج بهدفين نظيفين ليعود لوصافة الترتيب برصيد 42 نقطة مستفيدا بخسارة أبو قير الذى هبط للمركز الثالث برصيد 40 نقطة ، كما استطاع أسوان تحقيق مفاجأة كبرى بالفوز على الترسانة بهدفين نظيفين ، كما واصل مصطفى عبده المدير الفنى للافيينا سلسلة نتائجه الجيدة محققا الفوز خارج ملعبه على طنطا بهدف مقابل للاشئ.

وأسفرت مباريات الجولة على النتائج التالية :-

نتائج الجولة 22 لدورى المحترفين

وادى دجلة 3 – 1 أبو قير للأسمدة

المقاولون العرب 2 – 0 سبورتنج

بروكسى 2 – 2 بترول أسيوط

أسوان 2 – 0 الترسانة

راية 0 – 2 السكة الحديد

المنصورة 1 – 1 كهرباء الإسماعيلية

السويس 1 – 1 الداخلية

بلدية المحلة 0 – 0 الاتصالات

طنطا 0 – 1 لافيينا

ديروط 0 – 0 القناة