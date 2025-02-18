شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم طلائع الجيش 30 - 23 فى دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 30-23 على صعيد الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى الجديد 2023 - 2024 .

ويشارك فى هذه المرحلة 8 أندية هي حسب ترتيب المرحلة الأولى: الزمالك والأهلي والبنك الأهلي وطلائع الجيش وسبورتنج وسموحة وهليوبوليس والزهور.

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل .

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك و المحدد لها 27 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى استاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .