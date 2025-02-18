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الزمالك يهزم طلائع الجيش 30 - 23 فى دورى محترفى كرة اليد

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الزمالك يهزم طلائع الجيش 30 - 23 فى دورى محترفى كرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - ندى مجاهد

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 07:43 م

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 30-23 على صعيد الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين لكرة اليد للرجال  للموسم المحلى الجديد 2023 - 2024 .

ويشارك فى هذه المرحلة 8 أندية هي حسب ترتيب المرحلة الأولى: الزمالك والأهلي والبنك الأهلي وطلائع الجيش وسبورتنج وسموحة وهليوبوليس والزهور.

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل .

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك و المحدد لها 27 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى استاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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