شكرا لقرائتكم خبر عن الإسبانى كورو سيجورا مديرًا فنيًا لسلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تعاقد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مع الإسبانى كورو سيجورا، لتدريب الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء.

ووقع المدرب الإسبانى على عقود تدريب سلة الزمالك، فى حضور هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، ورامى نصوحى عضو المجلس.

وسيقود الإسبانى كورو سيجورا تدريب "سلة الزمالك" وسيتواجد فى جهاز المعاون مواطنه جونزالو هيرموسو فى منصب المدرب.

ويمتلك كورو سيجورا سيرة ذاتية مميزة حيث بدأ مسيرته عام 1994 وتولى تدريب العديد من الأندية فى إسبانيا وخارجها.

وقاد فريق Menorca Bàsquet للصعود لدورى ACB الإسبانى الممتاز فى 2005، كما حقق بطولة LEB Oro مع فريق Real Betis موسم 2018-2019.

وخاض المدرب الإسبانى عدة تجارب تدريبية دولية مع منتخبات وأندية فى الكويت، والصين، وأوروجواي، وفنزويلا، واليونان.