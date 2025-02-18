شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس يعلن تشكيل منتخب الناشئين لمواجهة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد الكاس، المدير الفنى لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، تشكيل الفراعنة لخوض أولى مبارياته الودية أمام المغرب ضمن منافسات الدورة الودية بالمغرب، استعدادا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالى

عمر عبد العزيز في حراسة المرمي ومعاذ محمد ومحمد البنداري ومهند الشامي وأدهم فريد وعمر العدوي وعلي بسيوني وكريم جمعة وأنس رشدي ومحمد حمد وزياد أيوب.



تشكيل منتخب الناشئين

ووصلت بعثة منتخب الناشئين إلى المغرب ظهر الأحد الماضى استعدادا لخوض الدورة التي تضم منتخبات مصر والمغرب والسنغال وزامبيا ويترأس البعثة مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وضمت قائمة منتخب مصر تحت 17 سنة: بلال عطية، حمزة الدجوي، فارس فخري، عمر عبد العزيز، أنس رشدي، سيف رفعت، علي بسيوني، أدهم فريد، آدم محمد، عمر العدوي، سلمان صفوت، ياسين حاتم، محمد حمد، كريم جمعة، عبدالعزيز الزغبي، محمد شريف، سيف محمد، عبد الرحمن أبواليزيد، مهند الشامي، زياد أيوب، معاذ فوزي وفادي وائل.

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا، وبطل تصفيات منطقة وسط أفريقيا.