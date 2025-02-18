شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جهاد يغيب عن الزمالك فى مباراة القمة بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت فرص تواجد محمود جهاد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، فى مباراة القمة أمام الأهلى، المقرر لها يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى.

وتعرض محمود جهاد لإصابة عضلية، وجاء التشخيص المبدئى "مزق فى العضلة الخلفية" ليصبح اللاعب قريب جدًا من الغياب عن مواجهة المارد الأحمر فى لقاء قمة الدورى.

وكان فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، استعاد خدمات كل من محمد عواد ومصطفى شلبي ومحمد شحاتة ومحمود جهاد، في مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة أصدرت عقوبات الجولة الـ13 وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025، والتي جاءت كالتالى..

إيقاف مصطفى شلبي محمد علي لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد شحاتة لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد حسين عواد موسى لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمود جهاد محمد جمعة لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد بسبب الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على 6 بطاقات فى نفس المباراة.