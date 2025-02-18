الامارات | الشارقة إلى ربع نهائي «أبطال آسيا 2» بركلات الترجيح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق الشارقة إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا للأندية 2، بعد تغلبه اليوم الثلاثاء، على ضيفه فريق الحسين إربد الأردني بركلات الترجيح 3- صفر في المباراة التي جمعتهما على استاد الشارقة، علماً أن الوقت الأصلي من المباراة التي أمتدت إلى أربعة أشواط أنتهى بفوز الحسين بهدف دون رد.

وكان الشارقة قد فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في الأردن الأسبوع الماضي بهدف نظيف.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم الحسين الأردني بهدف نظيف سجله اللاعب محمود المرضي في الدقيقة «41» مستغلاً غياب التغطية الدفاعية، في المقابل أهدر الشارقة العديد من الفرص على مدار شوطي المباراة.