دوري أبطال أوروبا: أنشيلوتي يعتبر أن غوارديولا يقلل عمدا من حظوظ فريقه بالتأهل

الرياص - اسماء السيد - مدريد : ردّ الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الثلاثاء على الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، معتبرا أنه يقلل عمدا من حظوظ الفريق الإنكليزي في بلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب نظيره الإسباني حامل اللقب.

يلتقي الفريقان الأربعاء في لقاء الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو، بعد تفوّق ريال 3 2 في ملعب الاتحاد ذهابا.

وبعد فوز سيتي الكاسح على نيوكاسل برباعية نظيفة السبت في الدوري، قال غوارديولا مدرب بطل إنكلترا في المواسم الأربعة الماضية إن فريقه يملك حظوظا بنسبة "1 في المئة" للتأهل على حساب البطل 15 مرة.

وردّ أنشيلوتي في مؤتمر صحافي قائلا "هو لا يعتقد ذلك حقا، غدا سأطرح عليه السؤال قبل المباراة: +هل تعتقد حقا أن لديك فرصة بنسبة 1 في المئة؟+".

وأضاف "هو يعلم جيدا أن لديهم فرصة أكبر من ذلك... نحن لا نعتقد أن لدينا فرصة بنسبة 99 في المئة".

وتابع المدرب الفذ "نعتقد أن لدينا أفضلية صغيرة يجب أن نستغلها، ونحاول لعب المباراة بالطريقة عينها التي خضنا بها الذهاب والتي سارت بشكل جيد".

وأكّد الإيطالي أن مدافعه الألماني أنتونيو روديغر جاهز للمشاركة أساسيا بعد تعافيه من الإصابة، لكن لوكاس فاسكيس سيكون على مقاعد الاحتياط.

وجدد أنشيلوتي استياءه من التحكيم الإسباني بعد عدد من القرارات المثيرة للجدل التي جاءت ضد فريقه ضمن مباريات الدوري السابقة، آخرها طرد الإنكليزي جود بيلينغهام أمام أوساسونا في التعادل 1 1.

وقال الإيطالي إنه يشعر بارتياح أكبر مع التحكيم في دوري الأبطال.

وأردف "الإحصائيات تتحدث عن نفسها، في أوروبا هناك جدل أقل من هذا الجانب، هناك تدخل أقل لـ(حكم الفيديو المساعد) +في ايه آر+".