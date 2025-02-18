شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ"الخليج 365": 150 ألف جنيه تكشف عدم صحة تصريحات أمير عزمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، عدم دقة التصريحات التليفزيونية التى أدلي بها أمير عزمي مجاهد المدرب العام السابق في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فى الساعات الماضية، مما يدفع النادي لإتخاذ موقف ضد المدرب حفاظا علي حقوق القلعة البيضاء.

وقال المصدر لـ"الخليج 365" أن أمير عزمي حصل على شيك بقيمة 150 ألف جنيه قيمة مستحقاته لدى النادي قبل ظهوره التلفزيوني بما يؤكد أن تصريحاته بخصوص المستحقات المالية مغلوطة وغير دقيقة مثلما مثل تصريحات أخري أدلي بها مؤخرا.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب يدرس إحالة أمير عزمي مجاهد للتحقيق بسبب الحديث عن كواليس ما كان يدور داخل الغرف المغلقة أثناء فترة تواجده بالفريق، ووفقا للمصدر فإن هناك دراسة لقرار بمنع أمير عزمي من العمل داخل النادي مستقبلا، مع إحالته للتحقيق بصفته عضوا عاملا في النادي وأساء لصورة النادي في الإعلام.

فى سياق آخر، أعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن انتظام الأبيض في معسكر مغلق غداً الأربعاء بمحافظة الإسماعيلية، استعداداً لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد مدير الكرة أن المعسكر المغلق سينطلق غداً الأربعاء ويستمر حتي يوم الجمعة، على أن يخوض الفريق مرانه الختامي في الإسماعيلية قبل العودة إلى القاهرة مساء الجمعة للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي.

وأشار عبد الواحد السيد إلى أن الفريق سيخوض تدريباته خلال المعسكر على ملعب هيئة قناة السويس، ووجه الشكر للمسؤولين عن الملعب على التعاون مع نادي الزمالك.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.