شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للسيدات يلبي دعوة سفارة مصر برواندا لحفل عشاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لبت بعثة منتخب مصر لكرة القدم للسيدات بقيادة أحمد رمضان، دعوة سفارة مصر في رواندا لحفل عشاء، مساء الليلة بعد وصول البعثة فجر الثلاثاء لخوض مواجهة الذهاب بتصفيات أمم إفريقيا.

ووصلت بعثة المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية إلى كيجالى عاصمة رواندا فجر اليوم (الثلاثاء) استعدادا لخوض مباراة الذهاب فى تصفيات أفريقيا لكأس الامم الافريقية للسيدات- المغرب 2025.

تقام المباراة يوم 21 فبراير فى كيجالى بينما تقام مباراة العودة يوم 25 فبراير بإستاد قناة السويس بالإسماعيلية.

كان فى استقبال البعثة السفيرة نيرمين الظواهري ونائب السفيرة المستشار محمد سمير وأعضاء من السفارة المصرية الذين حرصوا على إنهاء اجراءات الوصول بسرعة حتى خروج البعثة من المطار والتوجه الى فندق إقامة الفريق.

ودعت السفيرة نيرمين الظواهري إلى حفل استقبال للبعثة فى السادسة مساء اليوم بمقر السفارة المصرية في كيجالي.

وتضم قائمة منتخب السيدات كل من: منار السيد هاني، أميرة محمد عبد الحميد محمد، عهد طارق جميل، ياسمين محمد عبد العزيز، مينا عزت عبد الحميد، مروة توفيق أحمد، حبيبة عصام محمد حافظ، كنزي مجدي عزيز، فرح سمير علي، حبيبة وليد مختار، مهيرة علي محمد، ندى عماد عواد، يارا صبري بسيوني، هالة مصطفى موسى، نور عبد الواحد السيد، ثريا أشرف عبد الله، نورا خالد محمد، رودينا عبد الرسول يحيى محمد، إيمان حسن عبد الرحيم، نهى طارق سيد صابر، حبيبة عماد صبري.