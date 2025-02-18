شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى قمة الدور الثانى بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

تقام مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها 27 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى تمام السادسة مساء 27 فبراير الجارى .

وشهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى استاد القاهرة، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد استضافة صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر مباراتي كأس السوبر المصري للرجال والسيدات فى مارس المقبل.

وكانت منافسات السوبر المصري للرجال والسيدات والتي كان مقررا لها ديسمبر الماضي، قد تم تأجيلها بسبب الاستعداد لمشاركة منتخب مصر في بطولة العالم 2025.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم إقامة مباراتي كأس السوبر في شهر مارس المقبل، مع إجراء تعديل في موعد كأس السوبر للسيدات.

تُقام مباراة كأس السوبر للسيدات بين الأهلي وسموحة الساعة التاسعة مساء الأحد 9 مارس بدلا من الجمعة 7 مارس بسبب حجز الصالة.

بينما يُقام سوبر الرجال بين الأهلي وسبورتنج في التاسعة مساء الجمعة 14 مارس المقبل.

أخطر اتحاد كرة اليد ، برئاسة خالد فتحى، الأندية بضرورة توفير جهاز صدمات القلب فى المباريات وفقا لتعليمات الرعاية الصحية من قبل وزارة الشباب والرياضة، فضلا عن تجهيز سيارة الإسعاف من قبل الفريق صاحب الأرض.

وأرسل مسئولو اتحاد اليد تعميم على كل الأندية بذلك لتوفير الجهاز فى جميع المباريات سواء على صعيد الرجال أو السيدات والمراحل السنية المختلفة.