شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين طلائع الجيش وزد بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

تعادل فريقا زد وطلائع الجيش سلبياً في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

تشكيل طلائع الجيش ضد زد

الحارس: عماد السيد.

الدفاع: خالد عوض- أحمد علاء- خالد سطوحي- أحمد متعب.

الوسط: حامد الجابري- على حمدي- إسلام محارب.

الهجوم: يسري وحيد- رجب عمران- كريم طارق.

تشكيل زد ضد طلائع الجيش

الحارس: على لطفي.

الدفاع: سامح إبراهيم- محمد إسماعيل- أحمد طارق- إسلام إسماعيل عبدالله.

الوسط: أحمد الصغيري- ماتا ماجاسا- محمد سوانيه.

الهجوم: مصطفى سعد- مصطفى عبدالرؤوف «زيكو»- ديلسون كاموني.

ترتيب طلائع الجيش وزد في الدورى

ويحتل زد المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة جمعهم من 13 مباراة و3 انتصارات و7 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 17 نقطة من 13 مباراة و4 انتصارات و5 تعادلات و4 هزائم.