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شوط أول سلبى بين طلائع الجيش وزد بدورى Nile

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شوط أول سلبى بين طلائع الجيش وزد بدورى Nile

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 04:53 م

تعادل فريقا زد وطلائع الجيش سلبياً في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة   الممتاز "دوري Nile".

تشكيل طلائع الجيش ضد زد

الحارس: عماد السيد.
الدفاع: خالد عوض- أحمد علاء- خالد سطوحي- أحمد متعب.
الوسط: حامد الجابري- على حمدي- إسلام محارب.
الهجوم: يسري وحيد- رجب عمران- كريم طارق.

تشكيل زد ضد طلائع الجيش

الحارس: على لطفي.
الدفاع: سامح إبراهيم- محمد إسماعيل- أحمد طارق- إسلام إسماعيل عبدالله.
الوسط: أحمد الصغيري- ماتا ماجاسا- محمد سوانيه.
الهجوم: مصطفى سعد- مصطفى عبدالرؤوف «زيكو»- ديلسون كاموني.

ترتيب طلائع الجيش وزد في الدورى

ويحتل زد المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة جمعهم من 13 مباراة و3 انتصارات و7 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 17 نقطة من 13 مباراة و4 انتصارات و5 تعادلات و4 هزائم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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