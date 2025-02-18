الامارات | 4 أسباب عرقلت مسيرة العين الآسيوية.. أبرزها تغيير المدربين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت رحلة العين رسميا في دوري النخبة الآسيوي بتلقيه الخسارة السادسة في المسابقة أمام الشرطة العراقي بهدفين دون رد في المباراة الختامية التي جمعت الفريقين أمس الأثنين.

وبتلك النتيجة أصبح الزعيم وحامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة القارية، هو الفريق الوحيد من الأندية الـ12 المشاركة في مجموعة غرب آسيا الذي خرج بلا أي انتصار في المباريات الثمانية التي خاضها في البطولة وفق نظامها الجديد، مُحققا تعادلين فقط، قبع بهما في المركز الأخير منفردا برصيد نقطتين فقط.

ولم تكتف أرقام العين عند الخروج بحصيلة نقاط ضعيفة من مرحلة المجموعات، إذ سجل المشاركة الأضعف له في البطولة القارية، بعدما استقبل 22 هدفا ليحل كضعف خط دفاع.

وواجه العين العديد من المشاكل التي اعترضت طريقة في النسخة الحالية من دوري النخبة الآسيوي.

1-تغيير المدربين

شهدت مشاركة العين في دوري النخبة الاسيوي تقلبات عدة على مستوى المقاعد الفنية، إذ أقدم على تدريبه ثلاثة مدربين، فكانت البداية مع الأرجنتيني هيرنان كريسبو، والذي قاد الفريق في أربع مباريات فخسر في ثلاثة وتعادل في واحدة، وحل خلفه، المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، الذي تولى المسؤولية في ثلاث مباريات فخسر في اثنين وتعادل في واحدة، بينما تولى المدرب الحالي، الصربي فلاديمير إيفيتش، المسؤولية الفنية في مباراة الشرطة العراقي وخسرها هو الأخر.

2-أزمات دفاعية

عانى العين من مشاكل دفاعية كبيرة منذ بداية الموسم وانعكست على حضور الفريق في البطولة القارية، إذ استقبل الفريق 57 هدفا خلال المباريات التي شارك فيها على جميع المستويات، ليودع بسبب ضعف قدراته الدفاعية دوري النخبة الآسيوي وكأس القارات ومسابقتي كأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ويحتل حاليا المركز الثالث في بطولة الدوري، برصيد 29 نقطة وبفارق 12 نقطة عن المتصدر شباب الأهلي.

3-مستوى الأجانب

عانى العين من مستوى لاعبيه الأجانب سواء في فئة المحترفين والمقيمين، والذين لم يساعدوا الفريق على مجاراة نخبة الأندية الاسيوية، فلم يقدم أغلبهم المستوى الذي كان متوقعا منهم وفي مقدمتهم لابا كودجو، الهداف الحالي، إضافة إلى كل من بلاسيوس وكاكو، كاردسيو ومحمد عوض، وسيكو بابا، وجينو إنفانتينو، وظل سفيان رحيمي هو الاستثناء بعدما سجل خمسة أهداف، من أصل 11 هدفا سجلها العين في البطولة القارية.

4- 20 هدفاً

لم يكن مستوى اللاعبين المواطنين بأحسن حال من الأجانب، فظهر الحارس الدولي خالد عيسى في أقل مستوياته بعدما استقبلت شباكه 20 هدفا، وكذلك قائد الفريق بندر الاحبابي، وكوامي ويحي نادر، والذين تراجعوا بصورة كبيرة في الموسم الحالي، فضلا عن عدم وجود دكة بدلاء تستطيع أن تصنع الفارق في المباريات الآسيوية.