طواف الإمارات: البريطاني تارلينغ يحرز المرحلة الثانية وينتزع الصدارة

الرياص - اسماء السيد - باريس : أحرز البريطاني الشاب جوشوا تارلينغ الثلاثاء المرحلة الثانية الخاصة بالسرعة ضد الساعة في طواف الإمارات للدراجات الهوائية، وانتزع قميص الصدارة من الإيطالي جوناثان ميلان بطل الأولى.

وقدم دراج فريق إينيوس غريناديرز سباقاً مميزاً وحقق الفوز في المرحلة البالغ طولها 12.2 كلم، بفارق كبير بلغ 13 ثانية عن الثاني السويسري ستيفان بيسيجر، و18 ثانية عن السلوفيني تادي بوغاتشار الثالث.

وقال البريطاني الذي احتفل السبت بعيد ميلاده الـ21 "منذ نهاية العام الماضي كنت أعاني من سوء الحظ، لذلك كنت بحاجة إلى الفوز اليوم، وأنا سعيد جداً".

ووجد الدراجون صعوبات في ظل رياح شديدة، وأعترف تارلينغ "كان الجو عاصفاً مع هبوب رياح معاكسة، لذلك كان الجزء الأول من السباق هو الأصعب".

وتابع" غداً (الأربعاء) سيكون يوماً كبيراً"، في إشارة إلى المرحلة الثالثة التي ستقام لمسافة 181 كلم في إمارة رأس الخيمة ويتخللها الصعود إلى جبل جيس.

وستشكل عودة بوغاشتار القوية باحتلاله المركز الثالث في الترتيب الخطر الأكبر على صدارة تارلينغ.

وأحرز دراج فريق الإمارات اللقب في النسختين الثالثة(2021) والرابعة (2022)، قبل أن يغيب عن آخر نسختين بسبب زحمة مشاركاته.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثانية:

1 البريطاني جوشوا تارلينغ (إينيوس غريناديرز) 12.55 دقيقة

2 السويسري ستيفان بيسيجر (ديكاتلون ايه جي 2 آر لامونديال) بفارق 13 ثانية

3 السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الإمارات) بفارق 18 ثانية

4 الأسترالي جاي فاين (فريق الإمارات) بفارق 21 ثانية

5 الإسباني بابلو كاستريّو (موفيستار) بفارق 27 ثانية

ترتيب الصدارة:

1 البريطاني جوشوا تارلينغ (اينيوس غريناديرز) 3:44:29 ساعات

2 السويسري ستيفان بيسيجر (ديكاتلون ايه جي 2 آر لامونديال) بفارق 13 ثانية

3 السلوفيني تادي بوغاتشار ( فريق الإمارات) بفارق 18 ثانية

4 الأسترالي جاي فاين (فريق الإمارات) بفارق 21 ثانية