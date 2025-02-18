شكرا لقرائتكم خبر عن الصيام يُصعّب مهمة منتخب المحليين في مواجهة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت الأزمات تُحيط بمنتخب المحليين قبل تشكيله من جانب اتحاد الكرة، حيث تلقت الجبلاية أنباءا تفيد بتحديد منتخب جنوب افريقيا يوم 2 مارس المقبل موعدا لمباراته أمام الفراعنة فى ذهاب التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين.

ويتزامن هذا الموعد مع ثانى أيام شهر رمضان المعظم ما يصعب المهمة على لاعبى الفراعنة بسبب الصيام، لاسيما فى حالة إقامة المباراة فى الثالثة عصرا بتوقيت جنوب افريقيا.

ويحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة اسم المدير الفنى الذي سيشارك في بطولة امم أفريقيا للمحليين، بعد مداولات خلال الفترة المقبلة، حيث أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين عن وقوع منتخب مصر في مواجهة جنوب أفريقيا.

وينتظر مجلس اتحاد الكرة، رأي اللجنة الفنية برئاسة حسن شحاته والمدير الفني للاتحاد علاء نبيل بعد ترشيح وائل رياض المدير الفني لمنتخب 2007 لخوض البطولة ،وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة .

ويلتقي الفائز من مواجهة مصر وجنوب إفريقيا، أمام الفائز من مواجهة جزر القمر أمام مالاوي، لتحديد الفريق الأول المتأهل إلى كأس أمم أفريقيا للمحليين.

تشارك سبع دول في الدورة المصغرة المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية المحليين، وهي مصر، الجزائر، جزر القمر، جنوب إفريقيا، الجابون، جامبيا، مالاوي، بينما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025، بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.