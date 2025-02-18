شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين بالأهلي تزداد فرص مشاركتهم الأساسية في القمة بعد نيل ثقة كولر والان مع تفاصيل الخبر

شهدت المباريات الأخيرة للأهلي ظهور أكثر من لاعب سواء من الصفقات الجديدة أو اللاعبين الشباب بشكل ملفت، وهو ما قد يعزز فرص مشاركتهم أساسيين في مباراة القمة أمام الزمالك يوم السبت المقبل على استاد القارة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر الدوري المصري.

وتألق أكثر من لاعب مع الأهلي مثل المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار، والجناح الشاب الصاعد محمد عبد الله، وأخيرا أحمد رضا صفقة الأهلي الجديدة والقادم من بتروجت في الانتقالات الشتوية الأخيرة.

جراديشار



تألق جراديشار مع الأهلي منذ قدومه في يناير الماضي، ومشاركته في مباراة بيراميدز، حيث ساهم في 7 أهداف ما بين تسجيل 3 أهداف وصناعة 4 آخرين، وينافس وسام أبو علي بقوة على المشاركة الأساسية في قيادة هجوم الأهلي بالقمة.

محمد عبد الله



المستوى الطيب الذي ظهر الجناح الصاعد محمد عبد الله في مباراة الإسماعيلي، بعدما شارك بشكل أساسي رفع من حظوظه في المشاركة الأساسية بلقاء القمة، لاسيما بعدما نال بسببه إشادة مارسيل كولر، بعدما قدم مستوى رائع وساهم في صناعة هدفين وتمريرة مفتاحية في كرة الهدف الثاني لفريقه بمرمى الإسماعيلي.

أحمد رضا



شهدت مباراة الإسماعيلي المشاركة الأساسية الأولى لأحمد رضا صفقة الأهلي الجديدة، والذي قدم مستوى طيب وأظهر قدرات فنية عالية، ونال ثقة الجهاز الفني، وسجل أول أهدافه بقميص الأهلي من المشاركة الثانية، ليدخل حسابات كولر للمشاركة الأساسية أو الاحتياطية في قمة الدوري.