شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل مصطفى شلبى وأحمد فتوح فى مران الزمالك قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

أدى مصطفى شلبي لاعب الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك وفقاً للبرنامج التأهيلي الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، في ظل معاناته من إجهاد عضلي.

وقام اللاعب بأداء التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام الأدوات المخصصة أو بدونها تحت قيادة الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالجهاز الطبي.

وفي سياق متصل خاض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة والاستشفائية تحت إشراف الجهاز الطبي، في ظل الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

وقام الدكتور محمد أسامة بمتابعة البرنامج التأهيلي للثنائي والاطمئنان على حالتهما.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.