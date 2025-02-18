7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها يجرى مسئولو نادى الزمالك محأولات مكثفة، لعودة البولندى كونراد ميشالاك إلى صفوف القلعة البيضاء بعد رحيله عن ألفريق.

عقد السويسرى مارسيل كولر، المدير ألفنى للأهلي، محاضرة مطولة مع لاعبيه قبل مواجهة الغريم الزمالك، السبت المقبل ببطولة الدورى المصري. كشف مصدر بنادى الزمالك أن مسئولى القلعة البيضاء على تواصل مستمر مع السويسرى كريستيان جروس المدير ألفنى السابق للفريق الأبيض من أجل تسوية مستحقاته وفسخ العقد بالتراضى بين الطرفين تجنباً لخطوة شكوى المدرب فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير ألفنى للنادى الأهلى على تواجد الثنائى رامى ربيعة ومصطفى العش فى قيادة خط دفاع المارد الأحمر بالتشكيل الأساسى لمباراة الزمالك المقبلة بالدوري.

يجرى مسئولو نادى الزمالك محأولات مكثفة، لعودة البولندى كونراد ميشالاك إلى صفوف القلعة البيضاء بعد رحيله عن ألفريق،وذلك بعد عرضه على البرتغإلى جوزيه بيسيرو المدير ألفنى للفريق الأبيض خلال اليومين الماضيين.

أصبح أحمد سيد زيزو حديث الصباح والمساء فى نادى الزمالك، وذلك قبل أيام من مباراة ألفريق أمام الأهلى فى قمة الدورى، المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الممتاز.

يصل الكولومبى أوسكار رويز إلى القاهرة أول مارس المقبل لبدء مهمته فى رئاسة لجنة الحكام الرئيسية، بعد إتمام الاتفاق معه من جانب اتحاد الكرة على رئاسة اللجنة عاما ونصف العام.

تُختتم مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" اليوم الثلاثاء تحت شعار عودة الآنتصارات للفريق الأربعة المتنافسة حيث يلتقى غزل المحلة مع المصرى البورسعيدى ويواجه طلائع الجيش نظيره زد..

يجرى مسئولو نادى الزمالك محأولات مكثفة، لعودة البولندى كونراد ميشالاك إلى صفوف القلعة البيضاء بعد رحيله عن ألفريق