شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكتب قمة الأهلي والزمالك شهادة ميلاد لمواهب القطبين؟ والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي، دقات السابعة مساء السبت المقبل، حيث يحتضن ستاد القاهرة الدولي، كلاسيكو الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري، والتي من المرتقب أن تشهد ميلاد نجوماً جديدة تألقوا على مدار المباريات السابقة مع القطبين، وخاصة من قطاع الناشئين.

محمد عبد الله

بزغ نجم محمد عبد الله مع النادي الأهلي خلال المباريات الأخيرة، حيث قدم صاحب الـ 19 عاماً، أوراق اعتماده بقوة للجماهير الحمراء، والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بعد مشاركته في مركز الجناح الأيمن في 9 مباريات مع الفريق الأول منذ أن تم تصعيده، نجح خلالهم في صناعة 3 أهداف، كان الهدف الأول في مواجهة بتروجت التي انتهت بفوز الفريق الأحمر 2-1، قبل أن يتألق في مواجهة الإسماعيلي ويصنع هدفين ضمن رباعية الأهلي في شباك الدراويش.

محمد السيد

قدم محمد السيد لاعب نادي الزمالك صاحب الـ 18 عاماً، أوراق اعتماده إلى جماهير القلعة البيضاء خلال ظهوره اللافت في وسط ملعب الفريق الأبيض خلال المباريات الماضية، وكان محمد السيد تم تصعيده لأول مرة إلى الفريق الأبيض خلال الموسم الماضي، وإجمالاً شارك محمد السيد مع الزمالك في 22 مباراة حتى الآن، وكان لاعب الزمالك الشاب خاض في وقت سابق فترة معايشة بنادى نوتينجهام فورست الإنجليزى استمرت لمدة أسبوعين قبل العودة للقلعة البيضاء للمشاركة مع الفريق.