شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يقود خط وسط الأهلى أمام الزمالك فى كلاسيكو الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يقود إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الاهلى خط وسط فريقه فى مباراة الزمالك المقبلة بالدوري المصري.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

قدم إمام عاشور أداءً مثاليًا على المستوى الهجومي في مباراة الأهلي والإسماعيلي التى فاز بها المارد الأحمر برباعية دون رد.

وتمكن إمام عاشور من تسجيل هدف عزز به مكانه في قمة ترتيب الهدافين في منافسات الدوري المصري هذا الموسم برصيد 9 أهداف، كما صنع آخر، بعد تمريرة لحسين الشحات.

كما حصل إمام عاشور على ركلة جزاء أمام الإسماعيلي، أهدرها حسين الشحات ونال لقب رجل المباراة للمرة الخامسة هذا الموسم.

يعكف السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلى، على مشاهدة مباريات الزمالك للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته بالجولة المقبلة لبطولة الدوري المصري.

ويرغب كولر في الوقوف على تشكيلة الفريق الأبيض، لاسيما أن البرتغالى جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك قاد الفريق فنياً مرة واحدة أمام بتروجت وتعادل بهدف لكل فريق بالجولة الاخيرة للدوري.