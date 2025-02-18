شكرا لقرائتكم خبر عن دوافع زملكاوية للفوز على الأهلى فى قمة استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 18 فبراير 2025 03:45 م
ينتظرعشاق الساحرة المستديرة فى مصر والعالم العربى السبت المقبل، حيث يستضيف استاد القاهرة الدولى، الكلاسيكو الأشهر فى العالم العربى وأفريقيا، بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، حيث يستعد الفريقان للمواجهة المرتقبة.
و يمتلك فريق الزمالك دوافع قوية للفوز فى هذه المباراة بعد التعادل مع بتروجت فى الظهور الأخير.إستمرار المنافسة علي اللقب
يسعى الزمالك للفوز فى هذه المباراة من أجل مواصلة المنافسة على اللقب و عدم الإبتعاد عن المراكز الثلاثة الأولى خاصة أنه يتواجد حاليا فى المركز الثالث خلف بيراميدز برصيد 27 نقطة بعيدا عن الأهلى صاحب الركز الثانى بـ 5 نقاط حيث يمتلك الاخير 32 نقطة ، فيما يحل بيراميدز المركز الأول برصيد 33 نقطة .العودة إلى دوري أبطال افريقيا
كما أن فوز الزمالك فى هذه المباراة سيساعد الفريق فى التواجد فى الوصافة فى رحلة الصعود إلى القمة و من ثم العودة إلى دورى أبطال أفريقيا الغائب عنه منذ موسمين للعب فى الكونفدرالية بسبب إبتعاده عن القمة و الوصافة .
تثبيت أقدام المدير الفني
فوز الزمالك فى القمة سيثبت أقدام المدير الفنى البرتغالى للزمالك الجديد جوزيه بيسيرو ويخلق ثقة بينه وبين الجماهير البيضاء خاصة أن الفوز فى مباراة القمة يعنى الكثير للجمهور الأبيض فى رحلة تحدى حصد اللقب .
هدوء في أزمة تجديد زيزو
ومن المقرر أن يحضر الجلسة مصطفى زيزو والد اللاعب ووكيله، والذى يلعب دوراً كبيراً في إنهاء الأمور المالية الخاصة بتجديد عقد اللاعب مع القلعة البيضاء، وذلك من أجل إسدال الستار على هذا الملف الذى شغل بال قطاع كبير من الجمهور خلال الفترة الماضية.
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