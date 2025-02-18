شكرا لقرائتكم خبر عن دوافع زملكاوية للفوز على الأهلى فى قمة استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

ينتظرعشاق الساحرة المستديرة فى مصر والعالم العربى السبت المقبل، حيث يستضيف استاد القاهرة الدولى، الكلاسيكو الأشهر فى العالم العربى وأفريقيا، بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، حيث يستعد الفريقان للمواجهة المرتقبة.

و يمتلك فريق الزمالك دوافع قوية للفوز فى هذه المباراة بعد التعادل مع بتروجت فى الظهور الأخير.

يسعى الزمالك للفوز فى هذه المباراة من أجل مواصلة المنافسة على اللقب و عدم الإبتعاد عن المراكز الثلاثة الأولى خاصة أنه يتواجد حاليا فى المركز الثالث خلف بيراميدز برصيد 27 نقطة بعيدا عن الأهلى صاحب الركز الثانى بـ 5 نقاط حيث يمتلك الاخير 32 نقطة ، فيما يحل بيراميدز المركز الأول برصيد 33 نقطة .

كما أن فوز الزمالك فى هذه المباراة سيساعد الفريق فى التواجد فى الوصافة فى رحلة الصعود إلى القمة و من ثم العودة إلى دورى أبطال أفريقيا الغائب عنه منذ موسمين للعب فى الكونفدرالية بسبب إبتعاده عن القمة و الوصافة .