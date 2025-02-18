شكرا لقرائتكم خبر عن NBA أفريقيا تطلق جائزة "ديكمبي موتومبو" الإنسانية السنوية وتتبرع بـ 55 ملعبًا في القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت NBA أفريقيا عن إطلاق جائزة "ديكمبي موتومبو" الإنسانية، وهي جائزة سنوية جديدة تهدف إلى تكريم الأفراد والمنظمات التي تقدم مساهمات بارزة في مجالات الصحة، التعليم، والتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

وجاء الإعلان خلال حفل الغداء السنوي العاشر لـ NBA أفريقيا الذي أُقيم في سان فرانسيسكو، بالتزامن مع فعاليات NBA All-Star 2025. وستُمنح الجائزة سنويًا للشخصية أو المنظمة الفائزة، مع تقديم دعم مالي لمبادراتهم الإنسانية، بالإضافة إلى تبرع من NBA إفريقيا لجمعية خيرية من اختيار الفائز.

في خطوة لتعزيز البنية التحتية لكرة السلة في القارة، أعلنت NBA إفريقيا عن التبرع بـ 55 ملعب كرة سلة تكريمًا لمسيرة النجم الراحل ديكمبي موتومبو ورقم قميصه الأيقوني (55).

ستبدأ هذه المبادرة في كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مسقط رأس موتومبو وحيث اكتشف حبه لكرة السلة، على أن تمتد لاحقًا إلى مجتمعات أخرى في القارة بما في ذلك شمال إفريقيا. وستتميز هذه الملاعب بتصميم مستوحى من موتومبو ضمن خطة NBA إفريقيا لإنشاء 1,000 ملعب في القارة الإفريقية خلال العقد القادم، بهدف تطوير البنية التحتية الرياضية ودعم تنمية الشباب من خلال كرة السلة.

يُعد ديكمبي موتومبو أحد أعظم المدافعين في تاريخ NBA، حيث حصل على لقب أفضل لاعب دفاعي في الدوري أربع مرات، وشارك في مباراة كل النجوم All-Star 8 مرات، وتصدر قائمة أفضل تصديات بالدوري ثلاث مرات، ليصبح ثاني أكثر لاعب تحقيقًا للتصديات في تاريخ الدوري.

امتدت مساهماته إلى ما هو أبعد من كرة السلة، حيث كان سفيرًا عالميًا لـ NBA بعد اعتزاله عام 2009، وعُرف بأعماله الخيرية في إفريقيا، لا سيما من خلال تأسيس مستشفى "بيامبا ماري موتومبو" في كينشاسا، الذي افتُتح عام 2007 لتقديم خدمات طبية عالية الجودة لمجتمعه المحلي.

وتعليقًا على هذه المبادرة، قال آدم سيلفر، مفوض NBA "ديكمبي كرّس حياته لمساعدة الآخرين وجلب الفرح للعديد من الأشخاص في إفريقيا والعالم. هذه الجائزة والملاعب التي سيتم بناؤها باسمه ستُخلّد إرثه الإنساني الرائع."

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام NBA إفريقيا بدعم كرة السلة في القارة وتعزيز الفرص الرياضية للشباب، بما في ذلك في منطقة شمال إفريقيا، التي تشهد نموًا متزايدًا في رياضة كرة السلة. وتؤكد المبادرة على أهمية الاستثمار في الرياضة كوسيلة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة الإفريقية