هل يعود ميشالاك إلى الزمالك بعد عرضه على بيسيرو ؟

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ما زالت أزمة مستحقات البولندى كونراد ميشالاك لاعب الزمالك تطفو على سطح الأحداث الكروية داخل القلعة البيضاء بعد رحيله عن الفريق وعودته إلى صفوف نادى أحد السعودى ويقدم ”الخليج 365” في سلسلة "س و ج" التي يقدمها بشكل يومى أبرز الإجابة عن الأسئلة التي تخص هذا الملف.

س: هل عرض الزمالك على ميشالاك العودة؟

ج: يجرى مسئولو نادى الزمالك محاولات مكثفة، لعودة البولندي كونراد ميشالاك إلى صفوف القلعة البيضاء بعد رحيله عن الفريق، وذلك بعد عرضه على البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأبيض خلال اليومين الماضيين.

س: ما موقف بيسيرو من عودة ميشالاك إلى الزمالك؟

ج: عقد مسئولو نادى الزمالك جلسة مع بيسيرو تضمنت تفاصيل رحيل اللاعب عن صفوف الزمالك،وأزمتة مستحقاته المالية،الأمر الذى تفهمه المدرب ورحب بعودة اللاعب من جديد إلى صفوف القلعة البيضاء ومنحه الفرصة من جديد.

س: ما سبب طلب الزمالك عودة ميشالاك؟

جاء مقترح مسئولو نادى الزمالك بعودة ميشالاك إلى صفوف القلعة البيضاء من أجل ضرب "عصفورين بحجر واحد"، والاستفادة من عدم شكوى اللاعب للنادى في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وفى ذات الوقت يكمل عقده مع الفريق لنهاية الموسم ويمنح النادى فرصة لتوفير مستحقاته المتأخرة.

كيف يتحرك الزمالك في ملف ميشالاك؟

ج: فتح مسئولو نادى الزمالك خطوط اتصال مع المقربين من اللاعب من أجل استطلاع رأيه في العودة إلى صفوف القلعة البيضاء وفتح صفحة جديدة، حيث ينتظرون رده خلال اليومين المقبلين من أجل حسم الأمر بشكل نهائي.

ماذا قدم ميشالاك مع الزمالك بعد الرحيل عن الفريق؟

ج: تعاقد الزمالك مع ميشالاك في سبتمبر الماضى، وشارك فى 14 مباراة مع الفريق، منها 6 بالدورى، و5 مباريات بالكونفدرالية، بالإضافة إلى مواجهتين بكأس مصر، وواحدة بالسوبر الأفريقى، بإجمالى 552 مباراة، صنع خلالها هدفين.

هل يتعرض الزمالك لإيقاف حال عدم عودة ميشالاك؟

ج: مسئولو نادى الزمالك نجحوا فى الخروج بأقل الخسائر من أزمة ميشالاك، بعد قيام اللاعب بفسخ عقده مع النادي الأبيض، وبالتالي اللوائح تمنع عقوبة إيقاف القيد على النادى لأنه ليس من اتخذ خطوة فسخ التعاقد.

أقصى عقوبة يمكن توقيعها على الزمالك هى دفع غرامة تأخير تتراوح من 15 إلى 20%، بعكس حالة قيام الزمالك بفسخ عقد ميشالاك، لأنه كان من الممكن أن يتعرض لفترة إيقاف قيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".