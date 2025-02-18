شكرا لقرائتكم خبر عن ندى مجاهد تكتب: الفوز في القمة مفتاح إنقاذ الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يوجد زملكاوى على وجه الأرض خلال هذه الفترة لا يتمنى فوز فريقه فى القمة المرتقبة أمام الأهلى المحدد لها السبت المقبل، فى استاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ 15 بالدورى الممتاز .

مثلما يعلم جماهير الزمالك أهمية هذه المباراة من أجل الإنقاذ والاستمرار فى تحدى المنافسة، يعلم ذلك اللاعبون أيضا والجهاز الفنى الجديد بقيادة المدير الفنى البرتغالى جوزيه بيسيرو أهمية تحقيق الفوز من أجل السير نحو الإستقرار فيما تبقى من الموسم الحالى فى ظل الأداء الباهت الذى ظهر عليه اللاعبين و خسارة نقطتين أمام بتروجت فى الظهور الأخير .

لن يقبل جمهور القلعة البيضاء خسارة الفريق فى القمة المرتقبة بأى شكل من الأشكال وعلى اللاعبين والجهاز الفنى تفهم ذلك، لأنه بعيدا عن أى شىء المباراة 90 دقيقة فى الملعب من وجهة نظرى لا تعترف بأى مؤثرات خارجية فى حال تكاتف اللاعبين على تحقيق الفوز والتركيز فى المباراة، خاصة أن دائما لقاءات القمة ليس لها أى مقاييس ولا تعترف بالحالة الأخيرة التى ظهر عليها الفريق .

لأن مباراة القمة دائما ما تكون نقطة تحول فى مسار الفريق من حيث الجماهيرية، وفوز الزمالك فى هذه المباراة له إعتبارات عديدة لعل أبرزها الثقة فى الجهاز الفنى الجديد من بعد رحيل جروس، وأيضا الثقة فى الصفقات الشتوية الجديدة .

أينما يوجد الفوز يوجد معه الإستقرار حتى لو الأوضاع لم تكن فى أحسن صورة، وأينما توجد الخسائر تضع السهم على النواقص على جميع الأصعدة.

وأخيرا إنقاذ الزمالك فى يد اللاعبين فى 90 دقيقة، والموعد السبت المقبل من أجل تصحيح المسار .