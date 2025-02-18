شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نصر أفضل لاعب فى مباراة مصر و تشيلى فى بطولة كأس الأمم العالمية والان مع تفاصيل الخبر

حصل محمد نصر لاعب منتخب مصر للهوكى على لقب أفضل لاعب فى مباراة فوز منتخب بلاده على نظيره تشيلى بنتيجة 3-1 فى ثانى مواجهاته ببطولة كأس الأمم العالمية المقامة فى عمان خلال الفترة من 17 وحتى 23 فبراير الجارى.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب الهوكى مع بولندا 20 فبراير الجارى بعد الفوز على الصين فى ضربة البداية.

وتضم قائمة منتخب الهوكى فى هذه البطولة كلا من: مصطفى رجب – محمد رجب – محمود ممدوح – زياد عادل – أحمد الجناينى – محمد نصر – وليد عبد الغني – محمد مجدي – أشرف سعيد – كريم عاطف – مهاب صابر – محمد رمضان – محمود حسين – حسام إسماعيل – حمادة عاطف – محمد عادل – أحمد كارم – عمرو مرسي.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى بجانب كل من: تشيلي والصين وبولندا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، عمان واسكتلندا وأمريكا والنمسا.

وقرر مسئولو اتحاد الهوكي ، برئاسة أشرف فرحات، استضافة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار، والمقرر لها خلال شهر أغسطس المقبل.

وكشف أشرف فرحات عن قرار الاتحاد باستضافة منافسات البطولة الأفريقية، على أن يتم الإعلان عن ملاعب المباريات والتدريبات خلال الفترة المقبلة.