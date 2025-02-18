شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل محاضرة بيسيرو مع لاعبى الزمالك استعدادا للقمة والان مع تفاصيل الخبر

ألقى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام المدير الفني بإلقاء المحاضرة الفنية بإحدى القاعات المخصصة في مقر النادي، و شرح بيسيرو للاعبين كافة التفاصيل والأمور الفنية خلال مباراة بتروجت الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشرح المدير الفني للاعبين بعض الجوانب والأفكار الخططية التي سيتم العمل على تنفيذها خلال مباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.