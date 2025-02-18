شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يقود الجبهة اليمنى للأهلى فى مباراة الزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يقود محمد هانى لاعب النادى الاهلى الجبهة اليمنى للفريق فى مباراة الزمالك المقبلة بالدوري المصري ، وشارك محمد هانى أساسياً فى مباراة المارد الاحمر الأخيرة أمام الاسماعيلى التى فاز بها الاهلى برباعية دون رد.

ويرغب كولر فى الاستفادة من خبرات محمد هانى فى قيادة الجبهة اليمنى خلال كلاسيكو الدوري بحثاً عن مواصلة الانتصارات المحلية.

يعكف السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلى، على مشاهدة مباريات الزمالك للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته بالجولة المقبلة لبطولة الدوري المصري.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويرغب كولر في الوقوف على تشكيلة الفريق الأبيض، لاسيما أن البرتغالى جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك قاد الفريق فنياً مرة واحدة أمام بتروجت وتعادل بهدف لكل فريق بالجولة الاخيرة للدوري.