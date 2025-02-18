شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يودع سيف تيري تمهيداً لانتقاله إلى النصر الليبي والان مع تفاصيل الخبر

ودع الحساب الرسمي لنادي فاركو عبر فيس بوك، السوداني سيف تيري مهاجم الفريق، وذلك تمهيداً لانضمامه إلى صفوف النصر الليبي خلال الأيام المقبلة.

وكتب حساب فاركو: نشكرك على الذكريات السعيدة ونتمنى لك التوفيق في رحلتك الجديدة بالدوري الليبي.



فاركو

ويحتل فاركو المركز الـ 9 في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 لقاءات، وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبو فاركو 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.

وانضم سيف تيري إلى فاركو في موسم 2021 – 2022، حيث شارك مع الفريق البرتقالي في 55 مباراة، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدفاً آخر.