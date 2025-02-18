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فاركو يودع سيف تيري تمهيداً لانتقاله إلى النصر الليبي

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  • فاركو يودع سيف تيري تمهيداً لانتقاله إلى النصر الليبي 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 12:56 م

ودع الحساب الرسمي لنادي فاركو عبر فيس بوك، السوداني سيف تيري مهاجم الفريق، وذلك تمهيداً لانضمامه إلى صفوف النصر الليبي خلال الأيام المقبلة.

وكتب حساب فاركو: نشكرك على الذكريات السعيدة ونتمنى لك التوفيق في رحلتك الجديدة بالدوري الليبي. 

 


فاركو

 

ويحتل فاركو المركز الـ 9 في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 لقاءات، وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبو فاركو 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.

وانضم سيف تيري إلى فاركو في موسم 2021 – 2022، حيث شارك مع الفريق البرتقالي في 55 مباراة، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدفاً آخر.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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