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شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يودع سيف تيري تمهيداً لانتقاله إلى النصر الليبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالثلاثاء، 18 فبراير 2025 12:56 م
ودع الحساب الرسمي لنادي فاركو عبر فيس بوك، السوداني سيف تيري مهاجم الفريق، وذلك تمهيداً لانضمامه إلى صفوف النصر الليبي خلال الأيام المقبلة.
وكتب حساب فاركو: نشكرك على الذكريات السعيدة ونتمنى لك التوفيق في رحلتك الجديدة بالدوري الليبي.
فاركو
ويحتل فاركو المركز الـ 9 في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 لقاءات، وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبو فاركو 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.
وانضم سيف تيري إلى فاركو في موسم 2021 – 2022، حيث شارك مع الفريق البرتقالي في 55 مباراة، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدفاً آخر.
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