شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة تحذير كولر لنجوم الأهلى من ظهور الزمالك الحقيقى بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، محاضرة مطولة مع لاعبيه قبل مواجهة الغريم الزمالك، السبت المقبل ببطولة الدوري المصري.

كولر عرض فيديو مدته 10 دقائق، يتضمن أجزاء من مباريات الزمالك الأخيرة وعلى رأسها مباراته مع بتروجت التى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

المدرب السويسري ركز على أهم إيجابيات وسلبيات الزمالك، مشددا على أن الأداء الذي ظهر به الفريق الأبيض أمام بتروجت لا يعبر بالضرورة عن الصورة التي سيكون عليها ضد الأهلي، نظرا لأنها مباراة ديربي، وحاسمة فى بطولة الدوري المصري مؤكداً أنه يرفض الاستهانة بالمنافس خاصة أن المارد الاحمر خسر بطولة السوبر الافريقى أمام الزمالك حينما إستهان بقدرات لاعبى الفارس الابيض.

وفى السياق ذاته، فرض جهاز الكرة بالنادى الأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري، وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء لاسيما أن نتيجتها مؤثرة في تحديد بطل الدوري هذا الموسم.

ويأتى هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع للفوز بها بعدما فقد الفريق 10 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل 5 مرات منذ بداية الموسم.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة القمة مؤكداً على ضرورة تحقيق الانتصار للحفاظ على درع الدوري للموسم الثالث على التوالي داخل القلعة الحمراء.