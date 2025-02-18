شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن الراحل عادل البابلي نجم الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

فقدت الكرة المصرية عموماً ونادي الاتحاد السكندري بشكل خاص، أحد النجوم الكبار بوفاة عادل البابلي جناح الفريق السكندري والمنتخب الوطني والمهاجم البارز في مصر منذ أواخر الستينات وحتى بداية الثمانينات، والذي ودع عالمنا مساء أمس الاثنين، عن عمر ناهز 74 عاماً.

وكانت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد السكندري أعلنت عبر حسابها على فيسبوك، وفاة عادل البابلي نجم زعيم الثغر السابق، والذي وافته المنية مساء الإثنين.

ونستعرض أبرز 7 معلومات عن النجم الراحل:

- عادل البابلي عوض الله

- مواليد 18 نوفمبر 1950 بمنطقة الخضرة في الإسكندرية.

- بدأ في نادي المصري بالحضرة ثم ساحة النصر وتألق في دوري مراكز الشباب

- انضم للاتحاد أوائل فترة الستينات وصعد للفريق الأول عام 1968 وزامل جيل عرابي وبوبو وشحته والجارم وسمير مخيمر ورزق نصار ومحيي عثمان وطلعت يوسف ومحمد نور وفكري مرسي وأحمد خليل ومحمد عمر ويسري أحمد وهاني سرور وعلي الكيلاني ووحيد وزهرة وعصام شعبان وسيد كروان.

- أحد أفضل من لعبوا في مركز الجناح الأيمن في تاريخ ناد الاتحاد وكان ضمن الجيل الذي شارك في بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس عام 1975 وتأهل لربع النهائي ونسخة 1977 وبلغ نصف النهائي كما لعب في صفوف نادي الأولمبي أيضاً.

- ساهم في فوز الاتحاد بكأس مصر عامي 1973 و1976 والمركز الثالث في الدوري موسمي 1976 – 1977 و1981 – 1982.

- انضم لصفوف المنتخب الوطني في عمر التاسعة عشرة وساهم في فوزه بكأس فلسطين بالعاصمة العراقية بغداد عام 1972 وحصل على وسام الجمهورية من الرئيس السادات.