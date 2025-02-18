شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة ومصطفى العش يقودان دفاع الأهلى أمام الزمالك بكلاسيكو الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على تواجد الثنائى رامى ربيعة ومصطفى العش فى قيادة خط دفاع المارد الأحمر بالتشكيل الأساسى لمباراة الزمالك المقبلة بالدوري.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وشارك رامى ربيعة أساسياً فى مباراة الاسماعيلى التى فاز بها الاهلى برباعية دون رد رغم تعرضه لجرح قطعى فى مباراة غزل المحلة .

وغاب مصطفى العش عن مباراة الأهلى والإسماعيلى الأخيرة بعد حصوله على الكارت الأحمر فى مباراة غزل المحلة والتي فاز بها الأهلى بهدف دون رد سجله إمام عاشور.

وتعاقد الأهلى مع مصطفى العش على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر من نادى زد إف سى في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ويشارك بصفة أساسية في المباريات الأخيرة.

يعكف السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلى، على مشاهدة مباريات الزمالك للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته بالجولة المقبلة لبطولة الدوري المصري.

ويرغب كولر في الوقوف على تشكيلة الفريق الأبيض، لاسيما أن البرتغالى جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك قاد الفريق فنياً مرة واحدة أمام بتروجت وتعادل بهدف لكل فريق بالجولة الاخيرة للدوري.