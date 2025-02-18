كل ماتريد معرفته عن مباريات اليوم فى الدورى المصرى

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تُختتم مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile" اليوم الثلاثاء تحت شعار عودة الانتصارات للفريق الأربعة المتنافسة حيث يلتقى غزل المحلة مع المصري البورسعيدي ويواجه طلائع الجيش نظيره زد..

ويواجه طلائع الجيش زد فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بينهما لرغبة كل فريق فى حصد الثلاث نقاط لحجز مراكز متقدمة فى جدول ترتيب الدوري.

ويبحث طلائع الجيش بقيادة مديره الفني عبد الحميد بسيونى لاستعادة طريق الانتصارات بعد التعادل سلبياً فى الجولتين الماضيتين أمام الجونة ومودرن سبورت بينما تطمح كتبة مجدى عبد العاطى المدير الفنى لزد إلى تحسين النتائج بعد الفشل فى تحقيق أى فوز فى الجولات الخمس الماضية حيث خسر الفريق مباراتين وتعادل فى ثلاث لقاءات.

ويحتل زد المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة جمعهم من 13 مباراة و3 انتصارات و7 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 17 نقطة من 13 مباراة و4 انتصارات و5 تعادلات و4 هزائم.

ومع دقات الساعة السابعة مساءً يلتقى فريق غزل المحلة مع المصري البورسعيدى فى لقاء سيحظى بمتابعة كبيرة من قبل جماهير الفريقين،وعشاقه فى كل مكان.

ويستهدف غزل المحلة بقيادة مديره الفني بابا فاسيليو العودة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة فى الجولة الماضية أمام الأهلى بهدف دون رد ونفس الحال ينطبق على المصري البورسعيدي بقيادة على ماهر بعد التعادل السلبى أمام البنك الأهلى فى الجولة 13 من الدوري.

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلان و8 هزائم بينما يحتل المصري البروسعيد المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 6 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.