شكرا لقرائتكم خبر عن تجنباً لشكوى النادى فى فيفا.. الزمالك يقدم أول عرض لـ جروس لتسوية مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك أن مسئولي القلعة البيضاء على تواصل مستمر مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق الأبيض من أجل تسوية مستحقاته وفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين تجنباً لخطوة شكوى المدرب في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن جروس يحق له الحصول على 170 ألف دولار من أجل الموافقة على فسخ عقده بالتراضي لافتاً إلى أن مسئولي النادى الأبيض عرضوا على المدرب التنازل عن 50% من مستحقاته والحصول على 85 ألف دولار.

وأوضح المصدر أن أزمة السويسري كريستيان جروس ستنتهى خلال 48 ساعة، وسيتم إسدال الستار عليها مؤكداً أن مسئولي القلعة البيضاء عازمين على حل أزمة مستحقات المدرب بشكل ودى،دون الدخول في صدامات أو مشاكل.

وكلف مسئولو نادى الزمالك حسام المندوه أمين الصندوق بإنهاء الإجراءات المالية الخاصة بفسخ التعاقد مع السويسري كريستيان جروس، بعد رحيله عن القلعة البيضاء، وتولي البرتغالى جوزيه بيسيرو المهمة بدلاً منه.