شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عزاء الراحل عادل البابلى نجم الاتحاد السكندري بمسجد القائد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

يقام مساء اليوم الثلاثاء، عزاء النجم الراحل عادل البابلي لاعب الاتحاد السكندري والمنتخب الوطني والمهاجم البارز في مصر منذ أواخر الستينات وحتى بداية الثمانينات، والذي توفي أمس عن عمر ناهز 74 عاماً، وذلك في مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل.