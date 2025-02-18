شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف في 9 مباريات.. أرقام عمرو خالد بيبو مع اراو السويسري والان مع تفاصيل الخبر

جاء اعلان اللاعب عمرو خالد بيبو، انتقاله بشكل نهائي إلى صفوف آراو، قادمًا من الأهلي خلال الفترة الحالية، بعد أن قرر ناديه السويسري تفعيل بند الشراء الموجود في العقد المبرم بين الطرفين ليكون بمثابة تحد جديد في مسيرة اللاعب الصاعد.

وشارك عمرو خالد مع فريق الشباب بأراو في 9 مباريات منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصنع هدف.

وأعلن الأهلي في سبتمبر الماضي تجديد إعارة عمرو خالد بيبو إلى نادي أراو السويسري لمدة عام أيضا.

اللاعب البالغ من العمر 19 عاما هو نجل خالد بيبو لاعب الأهلي ومدير الكرة السابق.

وكان نادي أراو السويسري قد ضم اللاعب على سبيل الإعارة في فبراير الماضي مع أحقية الشراء.