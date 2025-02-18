شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعرض على ميشالاك العودة إلى الفريق.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يجرى مسئولو نادى الزمالك محاولات مكثفة، لعودة البولندي كونراد ميشالاك إلى صفوف القلعة البيضاء بعد رحيله عن الفريق،وذلك بعد عرضه على البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأبيض خلال اليومين الماضيين.

وعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة مع بيسيرو تضمنت تفاصيل رحيل اللاعب عن صفوف الزمالك،وأزمتة مستحقاته المالية،الأمر الذى تفهمه المدرب ورحب بعودة اللاعب من جديد إلى صفوف القلعة البيضاء ومنحه الفرصة من جديد.

وجاء مقترح مسئولو نادى الزمالك بعودة ميشالاك إلى صفوف القلعة البيضاء من أجل ضرب "عصفورين بحجر واحد"، والاستفادة من عدم شكوى اللاعب للنادى في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وفى ذات الوقت يكمل عقده مع الفريق لنهاية الموسم ويمنح النادى فرصة لتوفير مستحقاته المتأخرة.

وفتح مسئولو نادى الزمالك خطوط اتصال مع المقربين من اللاعب من أجل استطلاع رأيه في العودة إلى صفوف القلعة البيضاء وفتح صفحة جديدة،حيث ينتظرون رده خلال اليومين المقبلين من أجل حسم الأمر بشكل نهائي.

وتعاقد الزمالك مع ميشالاك في سبتمبر الماضى، وشارك فى 14 مباراة مع الفريق، منها 6 بالدورى، و5 مباريات بالكونفدرالية، بالإضافة إلى مواجهتين بكأس مصر، وواحدة بالسوبر الأفريقى، بإجمالى 552 مباراة، صنع خلالها هدفين.