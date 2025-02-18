شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يستمر فى حراسة عرين الاهلى أمام الزمالك فى قمة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على إستمرار محمد الشناوى قائد الفريق فى حماين العرين الأحمر خلال مباراة الزمالك المقبلة بالدوري المصري.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويشارك محمد الشناوى فى مباريات الاهلى الأخيرة وظهر بشكل مميز وحصل على جائزة رجل مباراة المارد الاحمر أمام غزل المحلة فيما يجلس مصطفى شوبير بديلا له.

يعكف السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلى، على مشاهدة مباريات الزمالك للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته بالجولة المقبلة لبطولة الدوري المصري.

ويرغب كولر في الوقوف على تشكيلة الفريق الأبيض، لاسيما أن البرتغالى جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك قاد الفريق فنياً مرة واحدة أمام بتروجت وتعادل بهدف لكل فريق بالجولة الاخيرة للدوري.